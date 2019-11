“Mister Wonderland” di Valerio Ciriaci vince il Premio alla Distribuzione “Il Cinemino”

LUCCA – Nell’ambito della cerimonia di chiusura del 60/mo Festival dei Popoli di Firenze è stato assegnato per la prima volta il Premio alla distribuzione Il Cinemino.

Il premio, nato dalla collaborazione tra l’omonimo progetto culturale e lo storico festival del documentario sociale, è stato assegnato dai soci fondatori de “Il Cinemino” al documentario tra quelli del concorso italiano “che meglio incarna impegno, valore sociale e linguaggio innovativo”.

Il film vincitore è “Mister Wonderland” di Valerio Ciriaci (Italia/USA, 2019) con la seguente motivazione “per aver saputo raccontare in maniera semplice ed efficace la realizzazione di un sogno e l’importanza della passione per il cinema vissuto come comunità e momento di incontro, temi molto cari a noi del Cinemino. Inoltre, la consapevolezza che un migrante in terra straniera abbia potuto costruire una realtà di successo dando lavoro a moltissime persone come fanno, tra l’altro, in molti che vivono anche in Italia, resta una bellissima storia da raccontare”.

“Mister Wonderland” verrà programmato durante una serata dedicata e tenuto in programmazione nei giorni successivi proprio a Il Cinemino di via Seneca 6 a Milano.

“Mister Wonderland” racconta la straordinaria storia di Sylvester Z. Poli, un umile artigiano emigrato dall’Italia in America alla fine del XIX secolo, per poi diventare il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo. Il film racconta il suo viaggio dalla Toscana rurale ai ruggenti anni Venti negli USA, rivelando come l’ingegnosità del migrante abbia plasmato l’esperienza cinematografica così come la conosciamo. Attraversando continenti e generazioni, Mister Wonderland si propone di scoprire ciò che rimane oggi dei cinema di Sylvester e delle comunità che vi ruotavano intorno.

Il film è prodotto da Awen Films (New York) in collaborazione con Infinity Blue (Lucca) e Lucca Film Festival & Europa Cinema, con il sostegno della Fondazione Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema.

Il Cinemino è uno spazio culturale e aggregativo, nato a Milano in via Seneca 6 nel 2018. Da noi si può assistere a presentazioni di libri, masterclass di registi, ascoltare un disco o un reading teatrale oppure ancora guardarsi una bella mostra, godersi un film o bersi un bicchiere di vino. Un luogo che vuole essere crocevia di cultura, di scambio e di interazione. Uno spazio che cambia insieme a chi ha voglia di cambiarlo.