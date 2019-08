Miss Carnevale: tutto pronto per il concorso di bellezza al Teatro naturale della Rocca con vista suggestiva sul campanile e su Piazza Duomo

PIETRASANTA – Chi succederà alla reginetta in carica Azzurra Tognetti portabandiera di eleganza, bellezza ma anche simpatia della contrada La Collina? Lo scopriremo venerdì 30 agosto (dalle ore 21.00) in occasione della serata evento dedicata all’elezione della più bella del reame di Pietrasanta. Le 12 Miss saranno chiamate a sfilare in costume di carnevale, abito casual, costume da mare ed in abito da sera per le grandi occasioni. La serata sarà condotta da Claudia Aliperto. Presiede la giuria il Presidente, Ezio Marcucci. I biglietti (costo 5 euro) possono essere acquistati presso l’ufficio Tradizioni Popolari dalle 9.00 alle 13.00 e presso il botteghino all’ingresso del Teatro della Rocca.

In passerella ci saranno Sara Tognocchi (Africa Macelli), Angelica Fabbiani (Antichi Feudi), Gaia Graziani (Brancagliana), Angelica Benedetti (Il Tiglio/La Beca), Ilaria Francesca Lunardelli (La Collina), Adriana Ligia Tutuianu (La Corte), Silvia Fialdini (La Lanterna), Elena Casali (Marina), Stella Da Prato (Pollino – Traversagna), Alessia Cocci (Pontestrada), Anna Tognelli (Strettoia) e Sofia Sanna (Valdicastello). “Il concorso di bellezza delle contrade – spiega Andrea Cosci, Assessore alle Tradizioni Popolari – apre il calendario di eventi del nostro Carnevale Pietrasantino. Il Carnevale è nel Dna della nostra comunità. E’ nel Dna di tutti noi. Ci aspettano mesi di lavoro, impegno, partecipazione e soprattutto condivisione per garantire, come ogni anno, la riuscita degli eventi e regalare alla nostra città un’altra edizione memorabile. L’amministrazione farà come sempre la sua parte. In bocca al lupo a tutte le Miss e alle contrade”.

Non mancheranno, nel contesto della serata, il protagonismo delle due maschere storiche di Pietrasanta, Sprocco e Scalpellina interpretati da Augusto Lari e Alice Bresciani, la presentazione del nuovo progetto didattico per le scuole a cura di Mirko Massei “Cultura (s)mascherata” sulla storia delle maschere e del Carnevale Pietrasantino e come sempre tante sorprese e colpi di scena.

Ecco l’albo delle Miss Carnevale Pietrasantino: 2003 Federica D’Alessandro (Pollino Traversagna), 2004 Letizia Quadrelli (La Collina), 2005 Tatiana Tomarelli (Pontestrada), 2006 Sara Bertoni (Il Tiglio / La Beca), 2007 Lavinia Vizzoni (Africa Macelli), 2008 Francesca Andreozzi (Africa Macelli), 2009 Valentina Barsi (Brancagliana), 2010 Nicoletta Lencioni (Pollino Traversagna), 2011 Guendalina Bovecchi (Marina), 2012 Silvia Catalina Tudose (Pontestrada), 2013 Lywia Parzych (Africa Macelli), 2014 Lisa Lazzini (Valdcastello), 2015 Martina Greta Fialdini (Antichi Feudi), 2016 Giulia Stagi (Antichi Feudi), 2017 Maria Benedetts Bosi (Marina), 2018 Enola Bresciani (Pollino Traversagna) e 2019 Azzurra Tognetti (La Collina).