Misericordia, festa per il 122° anno di vita con l’inaugurazione di due nuovi mezzi

BORGO A MOZZANO – La Misericordia di Borgo a Mozzano ha celebrato i suoi 122 anni di vita: risale infatti al 14 marzo 1897 la fondazione della Confraternita, perché in quel giorno si svolse il “Congresso preparatorio per la fondazione”, che doveva affrontare i problemi “dell’assistenza e trasporto allo Spedale dei poveri infermi”.

Per festeggiare la ricorrenza sabato 16 marzo, presso la chiesa di San Francesco, Don Francesco Maccari, Correttore della Misericordia, ha celebrato una S. Messa in suffragio dei confratelli e delle consorelle. Tanta la gente presente, volontari, dipendenti, soci e le associazioni del territorio comunale e l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Patrizio Andreuccetti e dall’assessore Rosetta Viviani. Al termine, sono stati benedetti i due nuovi automezzi di cui la Misericordia usufruirà. Si tratta di un furgone Nissan, acquistato con un contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che servirà per gli spostamenti durante le attività di agricoltura sociale, laboratoriali e di socializzazione rivolti ai diversamente abili. Inoltre un pick – up Ford Ranger, mezzo a noleggio fino alla fine del 2019. Il noleggio è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il progetto La Rete, di cui la Misericordia è partner in rete con altre associazioni. Il mezzo viene impiegato nelle attività di manutenzione e di agricoltura sociale portate avanti dal gruppo di persone diversamente abili seguite dallo staff della Misericordia.

Durante la piccola cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il Governatore Gabriele Brunini e il primo cittadino che ha sottolineato come la Misericordia sia molto attiva e viva e in grado di intercettare fondi da mettere a disposizione delle persone con difficoltà presenti sul territorio.