Minniti (Lega) interviene sull’indagine nei confronti di Salvini: ‘Vai avanti capitano. Lucca è con te’

LUCCA – C’è qualcosa che non torna in questa povera Italia: il leader della Lega Matteo Salvini, per aver fatto il suo dovere da ministro dell’interno tutelando l’interesse dello Stato alla sicurezza interna, è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona ed altri reati mentre scafisti, trafficanti di esseri umani e criminali di ogni genere prosperano indisturbati.

Trovo che sia assurdo, afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti, criminalizzare un ministro della Repubblica quando uno degli assassini di Duccio Dini a Firenze esce dal carcere e ritorna a casa (un alloggio ERP ovviamente) e si riaccende l’emergenza stupri, ben tre nelle ultime ore a Jesolo, Pescara, Botricello tutti ad opera di cittadini senegalesi.

Considero anche giuridicamente infondata l’accusa a Salvini di aver privato taluno della libertà personale poiché ciò equivarrebbe a riconoscere di fatto il diritto soggettivo ad emigrare quando, in realtà, l’ordinamento giuridico italiano contempla il reato di immigrazione clandestina e la Corte di Cassazione ha escluso l’attenuante della speciale tenuità del danno nella materia in questione che, di conseguenza, è da considerare meritevole di particolare attenzione da parte degli organi deputati alla sicurezza dello Stato ministro dell’interno in primis.

I paesi europei, prosegue Minniti, non vogliono accogliere gli immigrati: Francia, Spagna, Germania, Malta, i paesi nordici intelligentemente chiudono ermeticamente le proprie frontiere ma, con arroganza, pretendono che l’Italia si faccia carico di tutto il peso dell’immigrazione clandestina. In poche parole, i padroni dell’Europa Macron, Merkel, Junker ci prendono per fessi, rimpiangono i bei tempi dei governi Renzi e Gentiloni e stramaledicono l’uomo in felpa che non vuole essere trattato da servo bischero.

E mentre Salvini veniva indagato, i buonisti della sinistra dimostravano ancora una volta la loro inettitudine sfilando, con la scorta accanto, sul molo del porto di Catania in favore di telecamera e con la ferma volontà di ritornare al più presto nelle loro confortevoli residenze.

Sono convinto, conclude Minniti, che gli italiani veri che vivono tutte le difficoltà della vita quotidiana sono grati a Matteo Salvini per il grande lavoro che sta facendo a tutela degli interessi nazionali. Vai avanti capitano, Lucca è con te.

Giovanni Minniti

Capogruppo e consigliere del Comune di Lucca della Lega