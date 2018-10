Minniti (Lega): ‘Il Pd a Palazzo Ducale per parlare di sanità, come Gesù nel tempio’

LUCCA – Ieri pomeriggio, a Palazzo Ducale, autorevolissimi esponenti del PD quali il sindaco Tambellini, il consigliere regionale Baccelli e l’assessore Saccardi hanno reso pubblica la ricetta del PD per il rilancio della sanità.

E’ curioso, afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti, come il partito che ha fatto precipitare nel baratro la sanità a Lucca, proponga ora la ricetta magica per risalire la china di cui ben pochi sentivano la mancanza.

Certo, a parole è facile promettere un più efficace funzionamento del pronto soccorso, l’abbattimento del costo dei ticket e dei tempi delle liste d’attesa ma, è spiacevole constatare la mancata indicazione di provvedimenti concreti da parte di un partito che attualmente detiene le leve del potere sulla sanità ma che a Lucca ha sempre tolto e mai dato (centrale operativa del 118, riduzione dei posti letto, tagli al personale).

Quando ho visto tutta quella bella gente del PD, ironizza Minniti, riunita a Palazzo Ducale per parlare di sanità lucchese ho pensato al Gesù nel tempio nell’immortale verso di De Andrè: la gente (del PD) dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio.

Spero che il buon Faber, da lassù, mi vorrà perdonare per l’incauto accostamento.

Giovanni Minniti

Consigliere comunale Lega