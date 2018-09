Minniti (Lega): ‘Con il Decreto Salvini, Italia più sicura’

LUCCA – Per il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Giovanni Minniti, il Decreto Salvini su sicurezza ed immigrazione «pone fine alla sciagurata stagione del buonismo di facciata inaugurata dai Governi Prodi, Letta, Renzi, Gentiloni che è servita solo a foraggiare il lucroso business dell’accoglienza naturalmente a spese degli italiani».

«Di certo – prosegue Minniti – l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la revoca dell’asilo a seguito della commissione di gravi reati, il ridimensionamento del sistema Sprar, la presenza di misure idonee a garantire l’effettività dei provvedimenti di rimpatrio per i cittadini strani renderanno più difficile la presenza degli illegali e porranno un argine ad una immigrazione incontrollata che prima o poi avrebbe esplodere forti tensioni sociali. Ancora una volta, Matteo Salvini è stato in grado di interpretare i sentimenti della maggioranza degli italiani che si oppongono all’immigrazione selvaggia e chiedono maggiore sicurezza. Ora inizia l’iter per la conversione in legge e già qualche anima pia denuncia presunti vizi di incostituzionalità».

«Mi auguro – conclude Minniti – che nessuno si permetta di giocare sporco sulla pelle degli italiani che vogliono vivere in un Paese più sicuro».