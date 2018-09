Minilive acustico di Enrico Nigiotti allo Sky Stone & Songs per presentare ‘Cenerentola’

LUCCA – Da X Factor Enrico Nigiotti arriva a Lucca, allo Sky Stone & Songs, mercoledì 19 a partire dalle 18, per presentare con un minilive il suo nuovo disco ‘Cenerentola’ e, nell’occasione, incontrare i suoi fans.

Nigiotti è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di X Factor: membro di punta della squadra di Mara Maionchi, si è piazzato al terzo posto dietro Lorenzo Licitra e gli acclamatissimi Maneskin: da quel piazzamento è iniziata la ‘rinascita’ dell’artista livornese, che è al suo terzo disco di inediti.

‘Cenerentola’ è un disco che parla di Nigiotti, della sua vita (non sempre facile), dei suoi successi e dei suoi fallimenti, realizzato in un anno che è stato ricco di soddisfazioni per il cantautore livornese e che lo ha visto aprire il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo, ma soprattutto comporre una canzone per la Pausini, ‘Le due finestre’, che è inserito nell’album dell’artista italiana più venduta nel mondo ‘Fatti sentire’.

Non solo, in ‘Cenerentola’, Nigiotti presenta un brano pubblicato in coppia con Gianna Nannini, ‘Complici’, che sta avendo un notevole successo sia tra i fans della musicista senese che tra quelli di Nigiotti.

Il cantautore livornese, mercoledì presenterà alcuni brani del suo album e incontrerà i fans per parlare con loro di questa sua nuova pagina artistica.

