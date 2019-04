Mille euro per Desiree Corfini ricavati dallo spettacolo “Un cuore per la solidarietà”

FORTE DEI MARMI – Non si ferma la generosità di Forte dei Marmi e delle tante Associazioni che si sono attivate per Desiree Corfini: questa mattina in Comune, alla presenza del consigliere delegato allo Sport Alberto Mattugini e dell’Assessore Anna Corallo, il presidente dell’AICS Carla Peruta ha consegnato il ricavato di mille euro ottenuto durante la serata di “Un cuore per la solidarietà” tenutasi la scorsa domenica al Palazzetto dello Sport organizzata dal Comitato Provinciale AICS Massa Carrara con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con tantissime Società sportive e Associazioni del territorio. Alla consegna erano presenti anche il vicepresidente dell’AICS Marilena Baratta, il presidente Marusca Mutti e l’istruttrice Katiuscia Mansani dell’Associazione Ving Tsun Kung Fu Montignoso.

A ricevere l’assegno è stata Francesca Graziani, amica di Desiree, artefice della messa in moto della raccolta fondi che con l’occasione ha portato notizie positive di Desiree: “Lei è una donna straordinaria che non si è mai arresa grazie anche al suo carattere solare e positivo. Attualmente si trova in un centro specializzato a Campiglia Marittima, dove grazie ai fondi ottenuti, sta sperimentando e testando diversi tipi di protesi per la gamba. Questo è per lei un momento di rinascita Lei stessa mi ha detto che al suo ritorno vorrà ringraziare uno ad uno tutte le persone e le associazioni che le sono state vicine e l’hanno aiutata e sostenuta a partire dall’Amministrazione Comunale”.