“Milano Moda Graduate”, “Professione Moda Giovani Stilisti” e “Mittelmoda”: gli studenti di Modartech in lizza per tre autorevoli premi 

PONTEDERA – I giovani designer dell’Istituto Modartech continuano a varcare i confini toscani e a portare alto il nome della scuola nei più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. Dopo l’ultima vittoria, questo inverno, del contest indetto da AltaRoma per la creazione delle divise del personale del Parco Archeologico del Colosseo, gli allievi dell’accademia di Pontedera sono ora in finale per Milano Moda Graduate, evento organizzato da Camera Nazionale Moda Italiana, del Concorso Professione Moda Giovani Stilisti – RMI promosso e organizzato da CNA Federmoda in collaborazione con AltaRoma e di Mittelmoda, contest internazionale che vede Matteo Marzotto presiedere la giuria.

La finale di Milano Moda Graduate, a cui parteciperanno tre studentesse del corso Fashion Design per la sezione speciale YKK Italia, Main partner dell’evento, è fissata a metà giugno e sarà previsto un fashion show in contemporanea con Milano Moda Uomo.

Si svolgerà invece all’inizio del mese di luglio la finale del Concorso Professione Moda Giovani Stilisti – RMI nel quale Modartech vede partecipare uno studente del triennio di Fashion Design selezionato nella rosa di candidati da una commissione tecnica composta da personalità di primo piano del settore moda tra cui Laura Lusuardi (Max Mara), Deanna Ferretti Veroni (Modateca Deanna), Elena Salvaneschi (TheOneMilano), Beppe Pisani, Caterina Rorro (Lectra Italia) e Piergiovanni Vitalini (Forza Giovane).

Appuntamento a settembre con la finale di International lab of Mittelmoda, concorso internazionale che vede in finale 25 studenti – selezionati da una giuria di professionisti del mondo della moda presieduta da Matteo Marzotto – tra i migliori delle accademie di moda di tutto il globo.

E mentre gli studenti si preparano e portare in passerella i propri progetti, torna puntuale l’Open day, che sabato 1° giugno apre le porte dell’Istituto per un doppio appuntamento, la mattina dalle 10:30 alle 13, e il pomeriggio dalle 14:30 alle 17. La giornata è aperta gratuitamente ai neodiplomati delle scuole superiori, ai laureati e non solo. Un’occasione di incontro per conoscere da vicino i corsi dell’area abbigliamento, calzatura, accessori e comunicazione. Proposte formative rivolte sia a coloro che cercano un percorso accademico di ampio respiro (si ricorda che il corso triennale in Fashion Design rilascia un titolo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione equipollente alla laurea di primo livello) sia corsi per acquisire o migliorare specifiche competenze tecnico-pratiche nelle aree della moda o della comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro, con il rilascio di diploma accademico di primo livello equipollente alla laurea breve, qualifiche riconosciute a livello europeo (EQF) e certificazioni di formazione professionale.

Per informazioni e registrazione: orientamento@nullmodartech.com, +39 0587 58458.