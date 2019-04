Miglioramento impianti sportivi: nuovo pannello led wall al Palasport di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Proseguono gli investimenti da parte dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle migliorie degli impianti sportivi di Forte dei Marmi: ieri presso il Palasport, infatti è stato installato un modernissimo pannello led wall. Lo schermo, oltre ad essere adoperato come tabellone segnapunti durante le manifestazioni sportive, sarà utilizzato per la proiezione di immagini e filmati di vario genere e verrà inoltre, messo a disposizione delle società e degli eventi organizzati all’interno del Palasport.

“Sono molto soddisfatto – commenta Alberto Mattugini, consigliere delegato allo Sport e Politiche Giovanili – mi auguro che questo intervento possa essere utile non solo agli sportivi che gravitano all’interno del Palazzetto, ma che possa diventare anche uno strumento in grado di creare eventi di incontro e aggregazione per i giovani legato alla visione di filmati, film e documentari”