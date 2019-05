Michela Murgia a Sant’Anna di Stazzema per presentare il suo ultimo libro

SANT’ANNA DI STAZZEMA – Sabato 18 maggio 2019, a partire dalle ore 20:30, al Museo Storico della Resistenza Sant’Anna di Stazzema si terrà la presentazione del libro “Istruzioni per diventare fascisti” di Michela Murgia (Einaudi 2018, 112 pp.). Sarà presente l’autrice. Ingresso libero e gratuito. Per l’occasione il Museo Storico resterà aperto anche la sera.

«Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i conti con la complessità, fornire al maggior numero di persone possibile gli strumenti per decodificare e interpretare il presente, garantire spazi e modalità di partecipazione a chiunque voglia servirsene per migliorare lo stare insieme. Inoltre non a tutti interessa essere democratici. A dire il vero, se guardiamo all’Italia di oggi, sembra che non interessi piú a nessuno, tanto meno alla politica. Allora perché continuiamo a perdere tempo con la democrazia quando possiamo prendere una scorciatoia piú rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema collaudato che garantisce una migliore gestione dello Stato, meno costosa, piú veloce ed efficiente?» Dando prova di un’incredibile capacità dialettica, Michela Murgia usa sapientemente la provocazione, il paradosso e l’ironia per invitarci ad alzare la guardia contro i pesanti relitti del passato che inquinano il presente. E ci mette davanti a uno specchio, costringendoci a guardare negli occhi la parte piú nera che alberga in ciascuno di noi.