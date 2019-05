Michela Lombardi, Piero Fassi e Nico Gori al Caffè delle Mura tra jazz e bossanova

LUCCA – Un viaggio romantico e raffinato attraverso le più grandi voci femminili, da Ella Fitzgerald a Mina, da Sarah Vaughan a Ornella Vanoni, da Caterina Valente a Aretha Franklin tra jazz, bossanova e soul. È questo il filo conduttore del prossimo appuntamento al Caffè delle Mura, in programma venerdì 10 maggio alle 21:45.

Il concerto si intitola “Voci di donna” e vedrà esibirsi la cantante Michela Lombardi assieme a Piero Frassi al pianoforte e Nico Gori al sax e al clarinetto. In programma famosi standard jazz e classici della bossanova fino al pop raffinato di Burt Bacharach ma anche la musica dei Beatles e i brani di Carlo Alberto Rossi e Gino Paoli.

Michela Lombardi è tra le prime dieci migliori jazz vocalist Italiane secondo il Jazzit Award 2010, ogni anno è menzionata nella sezione “Miglior voce” nei sondaggi Top Jazz della rivista “Musica Jazz” ed è già alla sua terza candidatura ai recenti Italian Jazz Awards. Ha una laurea con lode in Filosofia e si è diplomata con il massimo dei voti al Triennio Jazz del Conservatorio di Firenze. Dal 1999 a oggi ha inciso 10 dischi a suo nome, dei quali due assieme a Renato Sellani e due con Phil Woods, che l’ha voluta per incidere una raccolta di sue composizioni. Ha firmato un brano con Burt Bacharach. Ha cantato in importanti festival in Italia, Francia, Germania, Belgio e Israele.

Nico Gori, astro nascente del jazz italiano, al clarinetto e sax, è membro stabile del Quintetto “I Visionari” di Stefano Bollani, col quale ha pubblicato un cd per l’etichetta francese Label Bleu, e suona nel progetto Bollani Carioca. Ha fatto parte della Vienna Art Orchestra. Recentemente è stato chiamato dal grande pianista Fred Hersch col quale suona regolarmente in duo in diversi concerti a New York, ed insieme in duo hanno inciso il cd “Da Vinci”. Collabora da tempo con musicisti di grande fama quali A. Tavolazzi, A. Salis, P. Dalla Porta, B.Tommaso, S. Gibellini, R.Gatto, E. Rava, O.R.T., Chicago Underground, T. Kennedy, D. Weckl, L. Konitz.

Piero Frassi, classe 1971, è diplomato in pianoforte classico al Conservatorio “Boccherini” di Lucca e in Jazz al Conservatorio “Mascagni” di Livorno. Già pianista di artisti come Karima Ammar, Tullio De Piscopo e Linda Wesley, ha aperto i concerti italiani di Burt Bacharach, Seal, Simply Red, Kenny Garrett e Whitney Houston. È leader del trio a suo nome con Gabriele Evangelista e Andrea Melani, assieme ai quali ha registrato tre nuovi dischi per l’etichetta Philology, in uno dei quali è ospite il trombettista Fabrizio Bosso.