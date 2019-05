Meteo pazzo, Federmoda chiede di spostare la data di inzio dei saldi estivi

LUCCA – Il mese di maggio contraddistinto da condizioni meteo a dir poco anomale porta il presidente interprovinciale di Federmoda Confcommercio Lucca e Massa Carrara Federico Lanza ad esprimere alcune considerazioni, condivise dal sindacato anche a livello nazionale, sul tema delle date dei saldi.

«Cosa ci abbia riservato il clima in queste ultime settimane è sotto gli occhi di tutti – dice Lanza -: ancora oggi quasi tutte le persone, uscendo per strada, si trovano costrette ad indossare un giubbetto. Crediamo che sia davvero un controsenso pensare di far partire il prossimo 5 luglio, ovvero sia fra soli 40 giorni, i saldi di fine stagione di una stagione che in realtà ancora non è cominciata».

«Per questa ragione – prosegue Lanza -, su sollecitazione di diversi colleghi, soprattutto della zona di Forte dei Marmi, e dopo essermi consultato anche con la presidente regionale e vicepresidente nazionale di Federmoda Federica Grassini, ritengo di poter dire che la nostra federazione si sta attivando per arrivare a discutere uno spostamento della data di inizio dei saldi estivi.

Lo riteniamo un atto logico, auspicando che possa essere un primo passo per una revisione complessiva delle date dei saldi, non solo per quest’estate, ma anche per il futuro».

Al fine di conoscere a fondo l’opinione della “base”, ovvero sia degli addetti ai lavori, Federmoda Confcommercio Italia ha predisposto un questionario compilabile dal link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpKwQ5HL-c2xykgMzPHP8hZByTl34CiqHJhRpqn3qMlIiyuw/viewform, che consentirà a tutti i negozianti interessati di esprimere le proprie valutazioni sul calendario dei saldi di fine stagione.