Mercato Forte dei Marmi: la concertazione con le categorie porta a risultati positivi

FORTE DEI MARMI – Ottimi risultati dal dialogo fra associazioni di categoria e amministrazione comunale di Forte dei Marmi.

La procedura seguita per spostare i banchi del mercato ambulante dalla Pineta in via Matteotti è stata condivisa ed ha portato ad un passaggio “indolore”.

La Cna e le sue rappresentanti di categoria Cristina Lorenzini, Sabrina Frediani e Antonella Biagi hanno seguito passo passo la situazione che prevedeva lo spostamento dei banchi dalla Pineta a Via Matteotti e sono soddisfatti del risultato ottenuto dal lavoro insieme.

<<I banchi sono stati spostati dalla rotonda di Piazza Marconi per consentire i lavori di riqualificazione della pineta e per farla respirare almeno nel periodo invernale – ha detto Cristina Lorenzini – e abbiamo appurato con piacere che tutti i banchi sono contenti della nuova sistemazione, visto anche la giornata piovosa che non avrebbe permesso di lavorare nella pineta>>.

<<La Cna è convinta che la strada della concertazione sia la migliore da seguire – ha confermato Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca – e ci auspichiamo che venga seguita anche per gli eventi futuri. Questi prossimi cinque mesi di trasferimento permetteranno di capire se l’esperienza ha giovato alla pineta>>.

<<Alla amministrazione vanno quindi i nostri ringraziamenti – ha concluso Lorenzini – ma anche a tutto l’ufficio tecnico composto da Sandro Giannecchini, Massimo Lucchesi e Luigi Trapasso>>.