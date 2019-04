Mercato di Marlia, questa domenica torna il tradizionale appuntamento

MARLIA – Domenica a Marlia torna la tradizionale fiera organizzata, lungo via Paolinelli, dalla Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con il Comune. Saranno 80 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa Caterina all’incrocio con viale Europa. “Un mix merceologico importante – commenta la responsabile area lucchese Valentina Cesaretti – che fa della fiera un grande centro commerciale con oltre 2500 mq di superficie di vendita all’aria aperta. Che si aggiungono ovviamente ai negozi che per l’occasione proporranno offerte e sconti”. Una fiera che, come sempre, prevede anche momenti di divertimento: dai gonfiabili in piazza Aldo Moro ad una serie di eventi chi si snoderanno tutta la giornata.

Si inizia con il “battesimo della sella” con i pony, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, a cura del Centro Ippico di Marlia, dalle 9.30 alle 15.30 prove di bachata, tango e balli di gruppo con l’associazione “Sensazione di movimento” di Marlia che poi dalle 16 alle 18 presenterà una propria esibizione. Il pomeriggio dalle 19 spettacolo di marionette a cura di Rasid Nokolic e alle 18 sfilata di moda a cura della sartoria Birbante e Valè Abbigliamento con il trucco di Ninfea Nalis. Ma anche quest’anno non mancherà lo sport con le società sportive del comune che predisporranno spazi per dimostrazioni ed informazioni: ci sarà infatti la in piazza della Chiesa il basket ed il volley con la Polisportiva Capannori, in piazza Landucci il tiro con l’arco con gli arcieri della Real Villa di Marlia, in via Paolinelli la le arti marziali storiche ed il baseball e softball con Drk Sport. “Insieme in Fiera – conclude Valentina Cesaretti Lucca – è ormai un appuntamento tradizionale che coinvolge l’intera frazione. Un modo per dimostrare la vitalità del nostro tessuto commerciale ed anche associativo. Una formula vincente che unisce il commercio fisso e quello ambulante portando risultati in fatto di presenze”.