Mercato artigianale per Pasqua in piazzale Verdi dal 19 al 22 aprile

LUCCA – Sarà una Pasqua all’insegna dell’artigianato di qualità, quello previsto a Lucca per il prossimo week end.

Si terrà infatti in Piazzale Verdi dal 19 al 22 aprile l’appuntamento con il mercato di banchi artigianali previsto dal Comune di concerto con le associazioni di categoria.

Ad essere valorizzata sarà un’altra area del centro storico, quella prospiciente la fine di via S.Paolino, nel tratto di strada verso le mura, prima delle fioriere.

Gli artigiani del territorio e da fuori provincia presenteranno manufatti di grande pregio e qualità, all’insegna di un artigianato da apprezzare e valorizzare.

Nell’occasione sarà possibile trovare in mostra prodotti di diverso tipo, dalla pelletteria ai foulard, alla bigiotteria all’abbigliamento.

“Proseguiamo con le iniziative nel centro storico – dice Stephano Tesi, direttore Cna Lucca – vetrina perfetta per i prodotti artigianali e cornice di valore per attività manuali di qualità, tutte rigorosamente made in Italy. Un’occasione da non perdere per turisti e cittadini nel fine settimana pasquale”.