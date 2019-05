Menesini: “La nuova piazza Aldo Moro è tutta finanziata con soldi europei da bando regionale”

CAPANNORI – <<La nuova piazza Aldo Moro è completamente finanziata con i soldi europei ottenuti grazie a un bando regionale del 2016 sulla rigenerazione urbana e che, come già detto, abbiamo vinto nelle scorse settimane, poiché un Comune ha rinunciato al finanziamento e il nostro progetto era il primo dei non finanziati. Vorrei potervi dire che il centrodestra dice il contrario per malafede e invece sono convinto che le loro affermazioni sono dovute alla mancanza di serietà, di competenze e di conoscenze dei percorsi amministrativi>>.

Con queste parole il sindaco Luca Menesini chiarisce la questione del finanziamento della nuova piazza Aldo Moro di Capannori e dettaglia l’operazione del finanziamento ottenuto.

<<Intanto partiamo dal dato riconosciuto anche dal centrodestra: abbiamo vinto un finanziamento regionale di 4,4 milioni di euro, cosa che fino a pochi giorni fa non riuscivano a dire – continua Menesini –. L’articolo 12 del disciplinare del bando regionale dice chiaramente che sono soggette a finanziamento tutte le opere i cui lavori non sono ancora conclusi. Non credo di dire una cosa difficile da constatare: l’intervento non è ancora concluso. Basta venire in Comune e si vede che la scalinata del municipio è ancora allestita a cantiere. Il lavoro deve essere ultimato per permettere a tutti i cittadini, anche quelli con difficoltà motorie o sulla sedia a rotelle, di entrare in Comune dalla porta d’ingresso principale. Quello che abbiamo inaugurato il 26 aprile scorso è lo spazio piazza che ci serviva per il Concertone del Primo Maggio e che serve anche ad altre iniziative, tipo “Tutti in Gioco” e il mercato contadino. Per poter usare lo spazio della piazza, infatti, abbiamo richiesto e ottenuto un collaudo provvisorio. Ciò che non serviva per garantire ai cittadini l’evento del Primo Maggio ed altre iniziative è ancora in corso come ad esempio l’allestimento degli arredi nel verde (panchine, gazebi) e la delimitazione della piazza>>.