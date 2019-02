Meet Lucca Tourism, dal 28 febbraio al 2 marzo al Real Collegio

LUCCA – Si terrà a Lucca, presso il Real Collegio, il Meeting Internazionale degli Itinerari Culturali – Meet Tourism Lucca – dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi. L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati.

Meet Lucca Tourism è organizzato da FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici) e nasce sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo e con il Patrocinio di Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia, Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, Federturismo Confindustria, Federculture, Regione Toscana, Comune di Lucca e Università di Pisa. Alla realizzazione collaborano anche Toscana Promozione Turistica, Fondazione Campus di Lucca, Fondazione Promo PA, ITRIA (Itinerari Religiosi Interculturali Accessibili), Rotta dei Fenici (Itinerario del Consiglio d’Europa) , AEVF (Associazione Europea Via Francigena, Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa) e EHTTA (Itinerario Europeo Città Storiche Termali).

“Un programma molto ambizioso, con interventi altamente competenti – ha detto l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – che vuol rivolgersi e dialogare con un universo molto ampio e variegato. Un viaggio a 360 gradi nell’offerta turistica toscana declinata in tutti i suoi aspetti: cultura, arte, tradizione, comunità, paesaggio. Un insieme di temi e proposte che troveranno spazio di discussione e confronto nell’ottica della costruzione di proposte mirate e rivolte ad un mercato ed un sistema radicalmente mutati rispetto a qualche anno fa. Lucca ovviamente non ha la pretesa di essere un traguardo quanto piuttosto una tappa verso un percorso in costante sviluppo“.

L’apertura è prevista giovedi 28 febbraio alle ore 15 con la cerimonia inaugurale. A seguire partiranno i lavori nell’area ‘open theater’ dove, per tutte e tre le giornate, si susseguiranno interventi di esperti e tecnici di fama nazionale ed internazionale per raccontare esperienze e condividere riflessioni sul tema dello sviluppo del turismo degli itinerari culturali e delle destinazioni d’eccellenza. Oltre all’area ‘open theater’ saranno proposti 6 workshop per lo sviluppo di tematiche specifiche: turismo accessibile, Brics e nuovi mercati turistici, Itinerari Culturali come vettori di sviluppo regionale, turismo digitale e local engagment, turismo emozionale e tailor made, Europa come destinazione turistica.

Anche la formazione farà parte del palinsesto di Meet Tourism Lucca con momenti specifici che proporranno un corso di travel designer, realizzato in collaborazione con Fondazione Campus Lucca, un corso di formazione per accoglienza Halal e strumenti di attrazione del turista arabo e musulmano di lusso ed un focus di approfondimento sugli itinerari culturali e turistici ed il destination managment. Per gli operatori turistici sono previsti degli spazi espositivi, dove incontrare l’offerta degli itinerari culturali, accompagnati da due momenti dedicati: l’area b2b, attiva nella giornata del venerdì, ed il sabato mattina l’area matching per favorire l’interazione tra gli operatori. Per gli operatori dei cammini e degli itinerari culturali, il sabato pomeriggio si terrà un’assemblea dei principali referenti italiani, propedeutica alla costituzione di una consulta nazionale degli itinerari.

Durante le giornate di Meet Tourism Lucca, spazio anche ad eventi collaterali con 5 mostre tematiche che accompagneranno i visitatori alla scoperta della Via Francigena, Città storiche termali europee, Cammino di Santa Giulia, Pinocchio around the world e Case della Memoria Italiane, degustazioni di prodotti tipici, e tour per la scoperta di Lucca attraverso itinerari tematici specifici.

L’ingresso è gratuito su registrazione da effettuarsi nella sezione eventi della pagina facebook https://www.facebook.com/events/230313314543366/

Meet Lucca Tourism Programma