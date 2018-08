Max Gazzè in concerto alla Versiliana per la festa annuale della Società Editoriale Il Fatto

MARINA DI PIETRASANTA – Società Editoriale Il Fatto – in occasione della nona edizione della festa annuale al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta, Lucca) dal 30 agosto al 2 settembre – avrà come ospite d’eccezione l’artista Max Gazzè che torna live quest’estate con “Alchemaya Tour”, la sua nuova tournée sinfonica che viaggerà nelle più affascinanti location all’aperto d’Italia.

L’eclettico artista porterà la sua opera ‘sintonica’ “Alchemaya” nei grandi e suggestivi spazi storici della penisola. Cinque concerti, veri e propri eventi che, dopo una speciale anteprima il 31 luglio sul lungomare di Pizzomunno, a Vieste, saranno alle Terme di Caracalla di Roma il 5 agosto, allo Sferisterio di Macerata il 7 agosto, al Teatro Antico di Taormina il 25 agosto, al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta il 31 agosto, per chiudere con una serata speciale all’Arena di Verona il 2 settembre.

Per l’originale progetto live, Gazzè sul palco sarà accompagnato dall'”Alchemaya Symphony Orchestra” – ribattezzata così per l’occasione – formata dalle eccellenze delle più grandi orchestre italiane e diretta dal Maestro Clemente Ferrari, con la partecipazione straordinaria della pianista coreana Sun Hee You.

La scaletta del concerto sarà formata dai brani dell’opera originale Alchemaya (un racconto misterioso e fantastico, in parte storico, in parte filosofico, in parte mitologico, sull’origine ed evoluzione del mondo e dell’uomo, disegnato attraverso un appassionante viaggio tra classica, elettronica e avanguardia) composta dall’artista, e da alcuni dei suoi grandi successi rivestiti da un inedito arrangiamento orchestrale. Brani come “Cara Valentina”, “Il solito sesso”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Il timido ubriaco”, o “Mentre dormi” saranno rivisitati in chiave ‘sintonica’, dando loro nuova vita e aprendoli all’imprevedibile.

Le prevendite di “Alchemaya Tour”, organizzato e prodotto da OTR live, sono aperte su ticketone.it e per la data del 31 agosto è possibile prenotare il biglietto anche su www.versilianafestival.it (Tel. 0584 265757) e in tutti i circuiti di vendita abituali. RTL 102.5 è radio partner del tour.