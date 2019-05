Mauro Viani e Nicola Cinquini vincono il 53° Palio della Madonna del Lago

MASSAROSA – Tanti appassionati ed amanti del lago ieri a Massaciuccoli per la 53° edizione del Palio della Madonna del Lago. Dieci equipaggi che dopo le operazioni di punzonatura e benedizione dei barchini hanno raggiunto Torre del Lago dove ha preso il via la manifestazione vera e propria. Mezz’ora di remate ed emozioni nel tratto del Lago di Massaciuccoli tra Torre del Lago e la sponda massarosese e a tagliare per primi il traguardo sono stati Mauro Viani e Nicola Cinquini.

Menzione d’onore anche per l’equipaggio formato da Marco Sani e Marco Baldi e per quello di Angelo Agostini e Giacomo Mazzoni, secondi e terzi, tutti sotto i trenta minuti. Grande emozione per il minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Bianchi, storico organizzatore del Palio, scomparso da pochissimo tempo. Cerimonia di premiazione al Porto di Massaciuccoli con tanti applausi per tutti i partecipanti e per gli organizzatori della sezione Federcaccia Massaciuccoli, capaci di tenere viva una manifestazione nata nel 1967 in onore delle celebrazioni della Madonna del Carmine, ma che affonda le sue radici addirittura all’epoca degli antichi Etruschi. Per secoli l’abilità di navigare con il barchino permetteva la sopravvivenza alle popolazioni del luogo. Appuntamento al 2020 con il 54° Palio della Madonna del Lago.

Elenco completo degli esperti navigatori: Mauro Viani e Nicola Cinquini, Marco Sani e Marco Baldi, Angelo Agostini Giacomo Mazzone, Federico Randolfi e Maurizio Del Soldato, Marco Manfredi Lorenzo Azzarello, Beppe Lazzari e Paola Rossi, Stefano Cipriani e Alessio Cipriani, Mattia Del Chiaro e Bertuccelli, Massimo Agostini e Massimo Pizzi, Renzo Del Grande e Lucia Lanzoni.