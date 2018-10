Maura Jasoni nella Sala delle Grasce, i riflessi di Alice in mostra a Pietrasanta

PIETRASANTA – “Il Riflesso di Alice” di Maura Jasoni in mostra nella Sala delle Grasce a Pietrasanta (Lu). L’artista originaria di La Spezia protagonista nell’intimo spazio del complesso di S. Agostino, nel cuore artistico del centro storico, con le sue opere pittoriche e scultoree più efficaci. E’ la danza il suo tema prediletto che propone in parte anche in questa occasione. Tra le curiosità in esposizione il suggestivo busto di marmo allo specchio, che metaforicamente viene proposto anche in un suo dipinto.

Promossa dal Comune di Pietrasanta la mostra sarà aperta al pubblico da sabato 27 ottobre e fino al 18 novembre (apertura dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica e festivi dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso Libero. Chiuso il lunedì).

Il vernissage è in programma sabato 27 ottobre, alle ore 17.30 alla presenza dell’artista, del Sindaco, Alberto Giovannetti, del Presidente del Consiglio Comunale, Paola Brizzolari e dell’Assessore ai Beni e alle Attività Culturali, Senatore Massimo Mallegni.

Informazioni presso il Centro Culturale “L. Russo”, via S. Agostino 1 al 0584.795500 oppure consulta il sito www.museodeibozzetti.it.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts