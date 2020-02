Matteo Cesca torna al teatrino del FAI di Vetriano

VETRIANO – Torna a grande richiesta al teatrino del FAI, la “bomboniera”, di Vetriano, il comico Matteo Cesca domenica 23 febbraio alle 15.

Nuovo anno, nuovi appuntamento al teatrino di Vetriano e ad aprire la stagione sarà il noto comico toscano in uno spettacolo in cui ripercorrerà la sua carriera professionale senza filtri, non tralasciando i risvolti che questa scelta può implicare nella vita privata, in particolar modo quando nell’equazione di vita si aggiunge un figlio.

Un evento in cui si riderà molto, ma non mancheranno spunti di riflessione, fra imprevisti catastrofici e ilarità, Cesca porterà in scena un’altra perla sul palco del “Teatro storico pubblico più piccolo del mondo” (1997, Guinness dei Primati).

Matteo Cesca, dopo il debutto del 2004, si diletta portando in scena monologhi comici e spettacoli di cabaret; dopo l’esperienza allo Zeling Lab di Livorno e poi in RAI, in cui ha preso a programmi di Enrico Vaime e Maurizio Costanzo su RAI UNO, la sua strada si è aperta anche nel campo della pubblicità.

Il Teatrino è denominato “La Bomboniera” dagli abitanti della zona ed effettivamente è una delizia architettonica rara al mondo; presenta tantissimi elementi di pregio, che ne fanno un prezioso oggetto d’arte, ancora oggi vivo sul panorama culturale.

Per info e prenotazioni

Whatsapp 3683453189

Oppure tel (ore pasti) 0583.358131