Massarosa: un progetto della Misericordia per l’integrazione dei migranti

MASSAROSA – Alcuni cittadini in carico al servizio sociale si occuperanno, attraverso il progetto di integrazione e accoglienza dei migranti, della manutenzione di alcune aree comunali.

«Grazie ad un progetto presentato dalla Misericordia di Lido di Camaiore in rete con la cooperativa sociale Odissea di Capannori – spiega l’assessora al sociale Simona Barsotti – alcuni cittadini in carico al nostro servizio sociale, con l’aiuto di volontari migranti, si occuperanno della manutenzione di alcune aree pubbliche Un progetto finanziato attraverso le risorse pervenute al nostro Comune per la permanenza di migranti residenti sul nostro territorio e destinato a persone in difficoltà con forme di tirocinio retribuito e a migranti volontari».

Le aree che sono state individuate nelle diverse frazioni del Comune sono:

A Piano di Conca: il parco Giochi via del Natalino, l’ area ex biblioteca, l’ area di fronte alle case popolari,i parcheggi via Papa Giovanni XXII e la piazza della Chiesa.

A Piano di Mommio il parco giochi in via della Rosa, a Stiava il parco giochi in via Franzoni, il parcheggio in via dei Borghi e piazza del Mercato nonché le aiuole limitrofe a Villa Gori.A Piano del Quercione il parco in via Papa Giovanni XXIIII e a Pieve a Elici l’area limitrofa al cimitero.

«Si tratta di numeri relativamente piccoli – prosegue – ma sicuramente importanti in relazione all’impatto sociale, integrativo ed economico che connota l’impegno, portato avanti da anni da questa amministrazione, di non elargire assistenzialismo, ma fornire percorsi di autonomia condivisi».