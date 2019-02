Massarosa, tassa sui rifiuti: tariffe invariate e porta a porta al 100%

MASSAROSA – “Da marzo 2019 il servizio di raccolta porta a porta riguarderà tutte le abitazioni ed attività del Comune di Massarosa con una copertura del 100% del territorio mantenendo sostanzialmente invariate le tariffe TARI. Un risultato importante e per niente scontato” – dichiara il sindaco Franco Mungai.

“Nel 2019 – spiega l’assessore al bilancio Stefano Natali – grazie alla proficua collaborazione tra gli Uffici coinvolti siamo riusciti a mantenere praticamente inalterato l’ammontare complessivo del gettito TARI che si attesterà su € 5.335.767,01 con una seppur minima flessione rispetto all’annualità precedente. Un costo che sarà ripartito per l’80,69% sulle utenze domestiche e per il restante 19,31 % sulle utenze non domestiche. Ricordo inoltre che negli ultimi quattro anni la tariffa TARI è diminuita di oltre 900.000 euro e che nel corso del nostro mandato abbiamo previsto riduzioni ed agevolazioni per fasce più deboli di circa 160.000 euro all’anno, di cui hanno beneficiato circa 600 nuclei familiari”.

“Grazie al contenimento dei costi – prosegue l’assessora all’ambiente Agnese Marchetti – è stato possibile, senza nessun aumento di tariffa, estendere il porta a porta all’intero territorio comunale, circa 4.000 nuove utenze sia domestiche sia non domestiche, nelle frazioni collinari di Pieve a Elici , Montigiano, Gualdo e Valpromaro, Compignano ed in pianura nella frazione di Bozzano, Quiesa e Massaciuccoli. Un traguardo che ci siamo prefissati come obiettivo di mandato e che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione dell’azienda ERSU e all’impegno dei nostri cittadini. Con tale ultimo perfezionamento del servizio – si auspica l’Assessora Marchetti – andremo sicuramente ad ottenere ottimi risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata proseguendo il trend positivo intrapreso negli ultimi anni“.

Confermato anche per il 2019 il Patto per l’Ambiente sulla base dei risparmi ottenuti nell’anno precedente. Un patto attivo dal 2013 al quale i cittadini possono ancora aderire scaricando l’apposito modulo sul sito del Comune di Massarosa, e recandosi all’ufficio ambiente per il ritiro della compostiera.