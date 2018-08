Massarosa: parcheggio dedicato ai diversamente abili in via del Pastore

MASSAROSA – E’ stato individuato uno spazio, nel parcheggio pubblico in via del Pastore, nel capoluogo, che sarà destinato alla sosta dei veicoli per disabili.

«Tempo fa – spiega l’assessore al sociale Simona Barsotti – ho ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino disabile, che dovendosi recare al palazzo comunale e non avendo trovato parcheggio nelle immediate vicinanze, aveva preso una multa.Ho immediatamente fatto richiesta al comando della Polizia Municipale per valutare l’opportunità di riservare un posto ai disabili, nel parcheggio al lato al palazzo comunale».

Lo stallo è stato individuato in via del Pastore e a breve, verrà opportunamente identificato e realizzato.

«Una mancanza di attenzione verso chi è in difficoltà che abbiamo immediatamente colmato – conclude Barsotti – grazie alla segnalazione di questo cittadino che, giustamente, ha rivendicato un suo diritto».