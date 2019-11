Massarosa, le iniziative per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

MASSAROSA – L’amministrazione comunale di Massarosa commemora con un minuto di silenzio le vittime di abusi e violenze. Lo farà mercoledì sera durante il consiglio comunale.

“Una iniziativa – spiega l’assessore alle pari opportunità Elisabetta Puccinelli – che abbiamo voluto per sensibilizzare tutti verso un problema ancora drammaticamente attuale. Gli ultimi dati ISTAT di agosto 2019 sono davvero preoccupanti: il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni (ossia circa 6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila)”.

La commemorazione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne non si limita alla sera del consiglio comunale. Già da domenica pomeriggio infatti sono state posizionate numerose “scarpette rosse” nel verde pubblico davanti il municipio, sulle scale e all’interno dello stesso palazzo comunale. Mentre stamani le bandiere dell’Italia presenti davanti il municipio sono rimasta a mezz’asta e listate a lutto. Venerdì scorso invece, al teatro Vittoria Manzoni, è andato in scena lo spettacolo “Ti parlo di me”, incentrato proprio sulla storia di una donna vittima di violenze che riprende in mano la sua vita.

“La questione – commenta l’assessore Puccinelli – non è tanto che le donne imparino a difendersi da sole e a denunciare, ma che sopratutto gli uomini imparino a non essere violenti. La scuola, tramite l’educazione al reciproco rispetto, può svolgere un ruolo fondamentale. La nostra amministrazione si adopererà in questo senso, per promuovere progetti scolastici incentrati sulla parità di genere”.