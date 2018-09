Massarosa: iniziati gli interventi di sostituzione dei contatori del gas

MASSAROSA – In questi giorni Toscana Energia sta provvedendo a comunicare ai clienti finali, con lettera informativa, la sostituzione dei contatori gas con nuovi misuratori elettronici dotati di telelettura.

«Un’operazione – spiega il sindaco Franco Mungai – che non avrà nessun costo per i cittadini che anzi ne avranno un beneficio poiché i nuovi contatori muniti di telelettura eviteranno il pagamento di consumi presunti. L’operazione riguarderà tutti gli utenti del gas indipendentemente dal gestore che hanno scelto per la fornitura».

«Gli operatori incaricati per la sostituzione – ha fatto sapere Toscana Energia – non sono autorizzati a chiedere somme di denaro o informazioni di tipo commerciale, saranno muniti di tesserino di riconoscimento e si recheranno presso il luogo dell’intervento per il tempo strettamente necessario a sostituire il contatore e verificarne la funzionalità, sulla base della comunicazione pervenuta o dei successivi accordi».