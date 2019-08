Massarosa: decoro, si riparte delle piccole manutenzioni

MASSAROSA – Piccoli gesti per garantire un territorio pulito e ordinato. L’assessore al decoro urbano Elisabetta Puccinelli provvede personalmente quasi tutti i giorni da un paio di mesi a questa parte ad annaffiare le aiuole che si trovano in via Vittoria Manzoni nello spartitraffico davanti alla Misericordia di Massarosa e alla fermata del bus.

Da qualche settimana infatti sono state piantumati nuovi arbusti e nuove aiuole nelle fioriere e sono state sostituite diverse piante ormai secche con piante fiorite.

“In questi giorni abbiamo dato indicazioni agli operai comunali – afferma il sindaco Alberto Coluccini – di essere particolarmente attenti alla pulizia delle aiuole, dei cigli stradali, delle piazze e delle strade. Pur con una condizione di bilancio critica dobbiamo garantire che Massarosa sia un territorio pulito e accogliente sia per chi ci vive che per chi passa qui qualche periodo durante l’anno per le vacanze”.