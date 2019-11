MASSAROSA – Il Comune di Massarosa celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Lo farà con un meeting in programma martedì 3 dicembre nella sala consiliare del palazzo comunale.

“La giornata Internazionale delle persone con disabilità – commentano l’assessore al sociale Michela Morgantini e l’assessore alle pari opportunità Elisabetta Puccinelli – è stata indetta nel 1922 dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e trovare soluzioni concrete per abbattere ogni barrierra che ne impedisce la fruizione ad una persona con disabilità. Barriere ambientali e architettoniche, ma anche mentali e culturali”.

Il convegno in programma il 3 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 sarà concentrato in particolare sul rapporto tra persone con disabilità e lo sport. Sono attesi infatti diversi sportivi che, nonostante la disabilità, hanno ottenuto grandi successi nelle loro discipline.

Tra gli altri sarà presente il ciclista Fabio Nari, il motociclista Sergio Bachi, la tiratrice con pistola ad aria compressa Vittoria Giordano, il presidente dell’associazione Canoa Kayak Versilia Marino Farnocchia. Tra i presenti anche Andrea Pardini dell’associazione Roberto Pardini onlus, il delegato Cip provinciale Roberto Tarfano, i nuotatori Carlo Pinetini, Ilaria Jessica Rosati e Thomas Copollini, il rappresentante del Gruppo Sportivo Handicappati Toscana, Biagi Maria Rosa. L’incontro sarà moderato da Francesco Borraccini.

“Un meeting – spiegano Puccinelli e Morgantini – che ha l’obiettivo di ribadire il principio di uguaglianza e la necessità di garantire alla persone con disabilità la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. La Giornata Internazionale delle persone con disabilità è inoltre un’occasione per ricordare le condizioni di vita di milioni di cittadini e delle loro famiglie e un momento per ribadire la necessità di un impegno comune per garantire loro i fondamentali diritti”.