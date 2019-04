Massarosa Cardioprotetta: nuovo defibrillatore a Massaciuccoli

MASSAROSA – Da ieri anche la frazione di Massaciuccoli ha il suo defibrillatore grazie all’associazione Roberto Pardini Onlus, da anni impegnata per rendere il nostro territorio cardioprotetto, nata nel 2010 in ricordo della tragica, improvvisa scomparsa di Roberto, avvenuta nell’aprile 2009 all’età di 40 anni. Lo strumento è stato posizionato d’accordo con il comitato di rappresentanza locale di Massaciuccoli nella struttura ricettiva “Le Rotonde” perché essendo aperta h 24 potrà permettere a qualsiasi ora l’utilizzo del defibrillatore. A Massaciuccoli ancora non era presente mentre sul territorio si trova già in tutti i campi sportivi, nelle palestre ed in numerosi luoghi pubblici per una copertura del 90% delle frazioni. Nelle prossime settimane partiranno i corsi, chiunque fosse interessato può contattare per informazione e per partecipare direttamente l’associazione via mail pardini.andrea@nullalice.it e sulla pagina facebook dell’associazione Roberto Pardini Onlus.