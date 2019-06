Massarosa capitale mondiale del ciclismo per un giorno

MASSAROSA – Tutti i riflettori del ciclismo italiano domenica 30 giugno saranno puntati su Corsanico. Si corrono i Campionati Italiani di Ciclismo in linea Under 23. Partenza e arrivo proprio a Corsanico che festeggia così nel modo migliore con la SC Corsanico la 30° edizione del Trofeo Corsanico. Ci saranno i migliori atleti nazionali selezionati dai vari comitati regionali per un totale di 173 iscritti, che si daranno battaglia su un percorso molto selettivo: 5 passaggi sul Monte Magno e 4 volte sulla salita di Corsanico (con 3 passaggi sui temibili “Venti”) su un anello di 155 km. Partenza ore 13.00 orario di arrivo previsto alle ore 17:30 Tante le presenze del mondo sportivo ed istituzionale già confermate per la gara dal Presidente Federale Renato Di Rocco al CT della nazionale Under 23 Marino Amadori,

“Per Massarosa è un’ottima occasione di promozione anche a livello turistico – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – arriveranno appassionati da tutta Italia e ci saranno telecamere e fotografi che oltre alle gesta sportive potranno raccontare la bellezza del nostro territorio e delle sue eccellenze, dal punto di osservazione privilegiato di Corsanico. Lo sport è un valore sano per chi lo pratica e lo segue ma è anche uno strumento di marketing che un territorio a vocazione sportiva come il nostro può e deve sfruttare al massimo. Mi piace citare una frase per me molto significativa che rende bene la forza di questo sport ‘La bicicletta è l’immagine visibile del vento’”

La questione viabilità sarà meno impattante rispetto alla cronometro perchè il traffico sarà bloccato solo al passaggio dei corridori e riaperto subito dopo. Questo l’elenco delle strade interessate: Piazza della Chiesa Corsanico, Via Sarzanese Nord, Salita Pitoro Strada Provinciale per Canipaletti, Via Sarzanese Nord Rotonda A11, Via Sarzanese Nord zona partenza, Piano di Conca Via delle Sezioni, Corsanico, via per Pedona. Via delle Sezioni località Bargecchia.

Da prestare attenzione soltanto al raggiungimento di Corsanico, soprattutto per gli appassionati che vogliono godersi la corsa. Il suggerimento è quello di utilizzare bici o motorini e non le auto. I parcheggi del paese (via delle Sezioni e zona Chiesa) saranno infatti riservati alle squadre dei corridori. Sono previsti comunque dei luoghi di sosta straordinari nei pressi del campo sportivo delle “Colline” di Bargecchia/Corsanico. Inoltre da dietro la farmacia comunale a Piano di Conca sarà disponibile un servizio navetta continuativo fin dalla mattina per portare il pubblico verso l’arrivo e per poi garantirne il ritorno.

Sarà una grande giornata di sport che potrete seguire in differita anche su RAI Sport (40 minuti dopo la cerimonia di premiazione) o con live parziali sulla pagina Facebook “Campionati Italiani Ciclismo – Corsanico 2019”.