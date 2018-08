Massaciuccoli Romana: Aperitivo e visita notturna alla villa dei Venulei

MASSAROSA – Proseguono gli appuntamenti dedicati alla valorizzazione e promozione del museo archeologico di Massaciuccoli promossi da coop.Itinera in collaborazione con il Comune di Massarosa.

Venerdì 24 agosto alle ore 19.30 appuntamento al Museo archeologico di Massaciuccoli per breve presentazione del Museo ed a seguire aperitivo a base di prodotti tipici toscani presso il vicino Ristorante paninoteca “La Tana Romana.

Dove: Museo archeologico Massaciuccoli, via Pietra a Padule, Massarosa (Lucca)

durata 2 ora e mezzo circa

Destinatari: adatto ad un pubblico di adulti e bambini a partire dai 7 anni. Ricordare di indossare scarpe comode.

Costo: € 15 per adulti. Bambini 7-10 anni costo 5 euro.

Prenotazione obbligatoria anticipata entro venerdì 24 alle ore 12.00

Per info e prenotazioni: Segreteria Museo archeologico martedì-mercoledì-giovedì orario 17-20

Venerdì-sabato-domenica orario 10-13/17-20 tel.0584/974550

Prenotazioni via mail a massaciuccoliromana@nullitinera.info specificando nome cognome recapito telefonico e numero partecipanti.