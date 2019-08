“Martini Cocktail”: a Forte dei Marmi l’evento per Mia Martini, presente anche la sorella

FORTE DEI MARMI – Domenica 18 agosto, alle 21.15, in piazza Garibaldi, nell’ambito del cartellone Estate al Forte 2019, organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo, si terrà un evento dedicato a Mia Martini, la cui ufficialità è rappresentata non solo dalla presenza della sorella Olivia, ma da quella di Gianna Albini Bigazzi, grande amica della cantante, moglie di Giancarlo il compositore e poeta che scrisse moltissimi brani per lei, tra cui l’ultimo cantato a Sanremo “Gli uomini non cambiano”, diretto dal maestro Marco Falagiani, anche lui nel parterre degli ospiti.

L’occasione sarà quella della presentazione, in anteprima per la Toscana, del volume”Martini Cocktail”, scritto da Ciro Castaldo, con la prefazione di Grazia Di Michele. L’autore, presidente dell’associazione no profit Universo di Mimì e direttore artistico del Mia Martini Festival, ha dato il suo contributo al film Io sono Mia, andato in onda con successo l’anno scorso sulla Rai. Il libro di Castaldo, attraverso interviste, contributi e testimonianze, prende il titolo, ispirandosi a una frase di Mimì, ironica ed efficace, con l’intento di comporre un affascinante cocktail: il Martini Cocktail! Martini… come uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, insieme a pizza e spaghetti. Nel 1971, infatti, Mimì Berté mutò in Mia Martini proprio con questa motivazione, grazie all’intuizione del geniale Alberigo Crocetta, abile talent scout che decise di produrre il primissimo trentatré giri di Domenica Adriana Rita, impressionato dalla bravura e dalle enormi potenzialità della giovane Mimì. Allegato al volume, un CD molto speciale contenente una registrazione inedita in cui Mia Martini, in una sorta di auto-intervista, si cala alla perfezione nell’inedito ruolo di speaker radiofonica, raccontando con profondità, trasporto e ironia alcuni indicativi momenti del suo percorso artistico e umano.

Luciano Tallarini, geniale art director che ha fotografato, disegnato e curato con estro le copertine più belle e famose dei grandi artisti della musica italiana, oltre a ideare la copertina, ha messo a disposizione numerosi scatti inediti del suo prezioso archivio.

Durante la serata verranno proiettati i video più significativi di Mia Martini ed eseguiti alcuni brani a lei dedicati.

“Dopo l’uscita del film dedicato a Mia – afferma Gianna Albini Bigazzi, che porta avanti il messaggio dell’artista con passione e determinazione – in tutta Italia si sono moltiplicati gli eventi in suo nome. Io cerco da anni insieme a molti di coloro che l’hanno realmente conosciuta di far scoprire la vera essenza, la straordinarietà di questa artista che se ne è andata troppo presto, ma che allo stesso tempo ci ha lasciato un patrimonio immenso, quello delle sua voce e della sua unicità interpretativa”.