Martedì a Palazzo Ducale si parla di possessione demoniaca

LUCCA – Martedì 25 settembre alle ore 21 (ingresso gratuito) a Lucca presso il Palazzo Ducale – Sala Tobino – si terrà la conferenza ‘LA PATOLOGIA OSSESSIVA COMPULSIVA E L’OSSESSIONE DEMONIACA”. Inserita nel Calendario del Settembre Lucchese, in collaborazione conl’Amministrazione Provinciale di Lucca ed organizzata dal Centro di Terapia Strategica, vedrà la partecipazione del Prof. GIORGIO NARDONE – fondatore e drettore del C.T.S. di Arezzo, del Padre RAFFAELE TALMELLI – psichiatra e sacerdote esorcista della diocesi di Siena – e di Padre GUIDALBERTO BORMOLINI, monaco e antropologo che si occupa di accompagnamento spirituale dei morenti. Idee e comportamenti ossessivi possono presentarsi in alcune fasi della nostra vita. I dati riportano che il 90% degli adulti ha sperimentato l’improvvisa irruzione nella propria mente di idee assurde e pericolose. La vera e propria patologia, però, si innesta quando cominciamo a dar loro troppo risalto ed a combatterle in modo inappropriato. Il più pericoloso di questi tentativi è di scambiare un disturbo ossessivo-compulsivo per una possessione diabolica e provare a spiegarlo ed a risolverlo chiamando in causa l’intervento di occulte forze malefiche. Uomini di chiesa e psicoterapeuti sono particolarmente interessati ad evitare questa confusione. Il dibattito della conferenza è ispirato dalla volontà di fare chiarezza e distinguere questi due importanti fenomeni. Introdurrà Emanuela Giannotti psicoterapeuta ufficiale del Centro di Terapia Strategica a cui rivolgersi per ulteriori informazioni (cell. 347 7705359 – www.terapiabrevestrategicalucca.it)