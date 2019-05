Marlia e Vecchiano, i prossimi incontri con Menesini

CAPANNORI – Sono due le occasioni di domani (giovedì) per incontrare Luca Menesini. Proseguono infatti gli eventi all’insegna della convivialità per parlare con la popolazione. L’appuntamento più importante si svolgerà in piazza del mercato a Marlia. Dalle ore 20 ci sarà “Menesini per Marlia”, una serata con cibo e musica. Ospiti della serata saranno i Fortissimi Uomini Lampo e i Good Old Shake, due band che faranno divertire e ballare i presenti. Luca Menesini parlerà inoltre dei progetti per il territorio e affronterà le tematiche della campagna elettorale.

Sempre domani, alle ore 18, i cittadini potranno incontrare Luca Menesini al bar pizzeria La Piazzetta a Verciano nell’ambito degli appuntamenti di “Un aperitivo con Luca”. Sarà un modo diverso per affrontare i temi elettorali e i progetti individuati da Menesini per valorizzare la frazione, ma anche per confrontarsi con chi vive in quest’area e mettere sempre più a fuoco le esigenze del territorio.