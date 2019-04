Marina in Fiore, ultimo giorni per operatori professionali ed hobbisti per partecipare al bando

PIETRASANTA – Marina in Fiore: ultimi giorni per gli operatori professionali (commercianti su aree pubbliche, imprenditori iscritti al Registro Imprese e produttori agricoli) per presentare la domanda di partecipazione. Hanno tempo fino al 10 aprile. Gli articoli ammetti alla fiera promozionale promossa dal Comune di Pietrasanta che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio sono: fiori, piante, arredo da giardino, articolo per il giardinaggio, libri e pubblicazioni attinenti al florovivaismo, prodotti di erboristeria, composizioni di fiori secchi e artificiali.

In occasione della fiera promozionale Marina in Fiore si svolgerà anche il mercatino riservato ad hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno. In questo caso il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per il 15 aprile. Gli articoli ammessi sono: oggettistica, monili, accessori, giocattoli, dipinti, piccoli complementi di arredo e soprammobili in metallo, tessuto, pietra, legno, sughero, paglia, carta, pelle, terracotta, ceramica, gesso e cera purché attinenti al mondo dei fiori, delle piante e del giardinaggio.

I relativi bando di partecipazione con modulistica sono a disposizione sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it