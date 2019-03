Marina in Fiore, bando per operatori professionali, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni scolastiche

PIETRASANTA – Sono stati pubblicati sull’albo del Comune di Pietrasanta i bandi per l’assegnazione dei posteggi per la fiera promozionale “Marina in Fiore” in programma a Tonfano nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2019. e gli avvisi rivolti a far partecipare le associazioni senza scopo di lucro e le istituzioni scolastiche e aziende e imprese che intendono promuovere la propria attività. Gli operatori professionali, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che intendono partecipare alla fiera promozionale Marina in Fiore dovranno presentare esclusivamente tramite PEC (comune.pietrasanta@nullpostacert.toscana.it) la relativa domanda redatta utilizzando il modello allegato al bando stesso, in marca da bollo da € 16,00, entro e non oltre il 10/4/2019. Il bando è scaricabile dal sito ufficiale www.comune.pietrasanta.lu.it.

Le associazioni senza scopo di lucro e istituzione scolastiche e le imprese o aziende che intendono partecipare al solo scopo promozionale a Marina in Fiore dovranno presentare, tramite PEC (comune.pietrasanta@nullpostacert.toscana.it) o direttamente all’ufficio protocollo la relativa domanda redatta utilizzando il modello allegato all’avviso stesso, in marca da bollo da € 16,00, entro e non oltre il 12/4/2019. Il bando è scaricabile dal sito ufficiale www.comune.pietrasanta.lu.it.

