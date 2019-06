“Maremma che Jack”: un nuovo appuntamento con il raduno degli amici a quattro zampe

LUCCA – Dopo il successo avuto lo scorso anni, ritorna a Lucca l’evento “Maremma che Jack”. L’appuntamento di quest’anno per centinaia di Jack Russel è il 16 giugno alle 10 al Centro Cinofilo Flying Dog, in via Sillori 860 (Lucca).

Il Jack Russel è un piccolo grande cane, energico, scattante e particolarmente simpatico. Non tutti però sanno che questa razza è stata “creata” dal Reverendo John Russell, noto anche come Jack (Dartmouth, 21 dicembre 1795 – Swimbridge, 28 aprile 1883), da cui il nome, come cane da caccia per volpi e roditori.

Il piccolo amico a quattro zampe è un ottimo animale da compagnia e per questo sono in tantissimi ad amarlo.

Lo sanno bene i fondatori dell’associazione Jack Russell Terrier Italia, Mirko Tomasetto e Ramona Cusma, ormai da anni impegnati nell’organizzazione di eventi in tutta Italia dedicati a questa vivacissima razza, che tornano, attesissimi, a Lucca per dare vita a “Maremma che Jack 2019”.

Una giornata intensa e colorata di sorrisi ed emozioni è prevista per il 16 giugno, all’insegna dell’integrazione tra umani e quattro zampe che possono condividere momenti insieme in totale libertà. Tra esibizioni e prove di Agility, Rally Obedience, anche le selezioni nazionali per JrtItalia Agility Team 2020 e un’infinità di giochi grazie ai quali divertirsi insieme, come Temptation Jack e Jack senza Frontiere, fino al bellissimo percorso in piscina con tanto di tuffi.