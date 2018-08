Marcucci (Pietrasanta prima di tutto) su asilo Scubidù, da minoranza solito sciacallaggio becero

PIETRASANTA – Il solito sciacallaggio. Così Matteo Marcucci, capo gruppo di Pietrasanta prima di tutto in consiglio comunale reputa le esternazioni delle minoranze. «Nemmeno il tempo di avere il quadro chiaro, vista la contingenza, che la minoranza è già ad azzannare l’amministrazione con il solito sciacallaggio politico; ci sta abituando ad un’opposizione becera e fine a se stessa. Lo aveva già fatto per l’incendio di Pontenuovo, lo sta facendo ora per l’asilo – spiega Marcucci –. L’amministrazione sta prendendo tutte le dovute contromisure e farà tutto quello che c’è da fare per riconsegnare un plesso sicuro ed accogliente. Se oggi ci fosse stato uno dei componenti o dei gruppi qui al nostro posto si sarebbero trovati nella stessa esatta posizione. Con un plesso chiuso a causa della presenza, se pur modesta di fibre di amianto per altro incapsulate nella colla del pavimento, e con una situazione da gestire dovuta da un lato al disagio per le famiglie e dall’altro per i tempi di riapertura. Noi stiamo lavorando per risolvere questi disagi. Lo sciacallaggio lo lasciamo alla minoranza».