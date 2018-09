Marco Lencioni, assistente aribtrale di calcio, ricevuto dal sindaco Luca Menesini

CAPANNORI – L’assistente arbitrale di calcio capannorese, Marco Lencioni, 29 anni, è stato ricevuto oggi (lunedì) dal sindaco Luca Menesini. Lencioni, che fa parte della sezione Lucca dell’ AIA (Associazione Italiana Arbitri) è stato promosso in Serie C ed è oggi l’assistente arbitrale più alto in grado della sua associazione. Ha iniziato la sua carriera frequentando il corso arbitri a livello provinciale dell’AIA (per il quale tra l’altro sono aperte le iscrizioni ed inizierà il prossimo ottobre) e poi ha svolto la sua attività in varie categorie calcistiche per poi giungere, grazie al suo impegno e alla sua passione, alla Serie C. Il sindaco Menesini si è complimentato con Lencioni per l’importante promozione augurandogli che la sua carriera sia ancora piena di successi.