Marchi (Pd): ‘Ottima la candidatura della Bonafè alla segreteria’

LUCCA – Con la candidatura di Simona Bonafè il Partito Democratico toscano può rilanciarsi puntando su una donna capace, con esperienza amministrativa ed europeista convinta.

Proprio alle elezioni europee del 2014, la scelta di puntare su delle capoliste femminili risultò determinante e gli elettori premiarono in particolare proprio Simona Bonafè, che vinse risultando la candidata più votata in Italia per numero di preferenze nella circoscrizione Italia centrale.

L’auspicio è che l’imminente congresso regionale possa essere un confronto vero, tra candidati competenti e con le idee chiare.

È infatti necessario ripartire da una discussione sui temi, dalle preoccupazioni e le necessità dei cittadini, con coraggio e lungimiranza, ma anche concretezza. Simona in questi anni da parlamentare europea ha evitato inutili polemiche, preferendo lavorare sui temi dell’economia circolare, degli investimenti e dell’Ambiente, ma senza mai perdere il contatto col territorio. Questo mi convince che possa essere la persona giusta sia per il delicato lavoro di ricucitura della nostra comunità, sia per il rilancio di un partito regionale che si avvia verso scadenze elettorali determinanti.

Gabriele Marchi, Partito Democratico