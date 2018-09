Marchi: “Parchi gioco più sicuri e accessibili per una comunità che cresce”

LUCCA – Vedere la nostra bellissima città trascurata da questa amministrazione da a me e ai cittadini un dolore immenso e il parco giochi in Piazza San Donato ne è l’esempio. Sono quantomeno due mesi, che vediamo transennato e in disuso uno dei giochi per bambini nel disinteresse più vergognoso.

Questo parco dovrebbe essere curato e mantenuto in modo decoroso e vivibile, garantendo giochi sicuri e igienicamente puliti, visto che è frequentato principalmente da bambini.

I cittadini si accontentano di piccole cose, quei piccoli lavori, che la comunità lucchese apprezza. Per il Sindaco però il decoro urbano è un optional.

La mia segnalazione, non è soltanto per il parco in Piazzale San Donato, ma anche il parco giochi “Bertolucci” in via dei bacchettoni ad esempio è carente di illuminazione e non ha praticamente l’accessibilità. Chissà quanti si trovano in questa situazione di degrado.

L’amministrazione lucchese dovrebbe seguire l’esempio di altri comuni, anche della solita estrazione politica, che investono risorse per la crescita di una comunità felice, per questo i parchi andrebbero modernizzati , magari con giochi accessibili per tutti, anche per i bambini meno fortunati di altri che hanno problemi di disabilità, con la cura del verde e una illuminazione adeguata. Ci piacerebbe vedere l’impegno dell’amministrazione, nel realizzare spazio gioco per bambini, anche per il periodo invernale.

Fino a adesso, il Sindaco Tambellini si direziona su progetti singoli, tralasciando la visone globale dello sviluppo della città. Il gioco è la prima forma di educazione ed è un diritto del bambino, per cui chiediamo, che si garantisca maggiore attenzione anche in questo settore, molto sentito dai cittadini lucchesi.

Daniele Marchi

Energie per l’Italia di Lucca