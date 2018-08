Marchi (Epi): ‘Auspichiamo si trovino altri fondi per nuovi sottopassi pedonali a Lucca’

LUCCA – «La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità per l’amministrazione comunale di Lucca. Molti attraversamenti pedonali non danno una buona visibilità, come alla rotonda di porta Elisa, dove sono avvenuti episodi incidentali», questo è quanto afferma Daniele Marchi membro della direzione provinciale di Energia Per l’Italia.

«Purtroppo, questa situazione esiste anche nei quartieri, fino ad arrivare nella prima periferia. A Monte San Quirico in zona Foro Boario – prosegue – troviamo anche attraversamenti, che finiscono nella rotonda, come a Borgo Giannotti di fronte alla sede Inps. Ci chiediamo se non sia il caso di prevedere per la salvaguardia delle persone e per la loro incolumità impianti semaforici, molto più sicuri ed efficaci, anziché dei dossi artificiali super illuminati, però molti dei quali privi di semaforo».

«Questi dossi – prosegue il responsabile di Epi – procurano anche instabilità ai veicoli, ma soprattutto ai mezzi di soccorso, che possono anche trasportare feriti. Auspico, – conclude Marchi – che vengano trovate risorse per la costruzione di nuovi sottopassi pedonali, indispensabili per eliminare gli attraversamenti pedonali sulla circonvallazione. Mi auguro che il Sindaco renda prioritario trovare soluzioni per la sicurezza stradale dei pedoni e quindi anche delle persone anziane e disabili, hai quali deve essere garantita l’accessibilità al centro storico».