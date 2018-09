Marchi e Meloni (Pd) si rivolgono ai Pentastellati: ‘Cosa pensano dello stop ai quartieri social?’

LUCCA – Leggiamo sui quotidiani di una ripresa dell’attività da parte del M5S locale che tornerà presto ad incontrare la popolazione con dei gazebo presenti sul territorio.

Come segretari di due circoli locali del Partito Democratico, vorremmo porre alcune domande agli attivisti e ai rappresentanti istituzionali del Movimento: cosa pensano dello stop ai finanziamenti del bando per la riqualificazione delle periferie voluto dal governo? Hanno intenzione di impegnarsi perché i quartieri social possano essere realizzati oppure eseguiranno il diktat dei vertici del loro partito? E ai parlamentari espressione del nostro territorio chiediamo: sono disponibili a spendersi per lo stralcio dell’emendamento nel passaggio alla Camera del decreto milleproroghe?.

Riassumendo per chi non avesse seguito tutti i passaggi della vicenda:

i governi a guida Partito Democratico avevano stanziato ingenti risorse per la riqualificazione dei quartieri delle città italiane, spesso sofferenti a causa di un’incuria decennale e affetti da problemi di degrado e scarsa sicurezza, oppure privi di luoghi di socializzazione o di adeguate strutture viarie e di mobilità.

Il Comune di Lucca nella passata consiliatura aveva partecipato al bando ed ottenuto finanziamenti per oltre 16 milioni di euro, a cui ha aggiunto la propria quota di risorse, per realizzare progetti rivolti al miglioramento dei quartieri di S. Vito e S. Concordio: piste ciclabili, centri civici, impianti sportivi di quartiere, percorsi pedonali, riqualificazione di alloggi popolari e strutture a servizio della comunità.

Agli inizi di agosto, con un emendamento inserito nel decreto milleproroghe, il governo a guida Lega-M5S ha deciso di rinviare di due anni l’efficacia delle convenzioni già firmate dai Comuni, provocando l’indignazione e la mobilitazione di moltissime amministrazioni di ogni colore politico. Una decisione improvvisa e sconsiderata, che rischia di rendere vano il lavoro di discussione dei progetti svolto dall’amministrazione con i cittadini che abitano in quei quartieri e che da tempo attendevano questi interventi. Come spiegherete loro che tutto ciò è rimandato, che la situazione delle periferie italiane non è una priorità di questo governo?

Ci rivolgiamo alla parte ragionevole del M5S, che siamo certi esista, chiedendo un gesto di responsabilità e la dimostrazione di avere davvero a cuore gli interessi della città e dei lucchesi al di là delle appartenenze di partito. Chiediamo un impegno serio perché anche i rappresentanti lucchesi del Movimento facciano sentire la propria voce contro questo stop iniquo, che danneggia la nostra comunità e molte altre nel Paese.

Gabriele Marchi – Segretario Circolo PD Lucca Est

Mauro Melone – Segretario Circolo PD San Concordio