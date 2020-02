“Maratona benefica di nuoto” per il progetto Fiore di Loto – Aprirsi alla vita alla Piscina Comunale di Camaiore

CAMAIORE – Sabato 8 febbraio si terrà presso la Piscina comunale di Camaiore, dalle ore 9:00 alle 18:00, la “Maratona Benefica di Nuoto” per raccogliere fondi per il Progetto Fiore di Loto – Aprirsi alla Vita, giunto ormai alla sua seconda stagione che avvia soggetti svantaggiati alla pratica sportiva. L’iniziativa, portata avanti da molteplici associazioni sportive e del Terzo Settore, vede il sostegno di numerosi comuni della Versilia, il partenariato della USL Nord Ovest e dell’Università di Pisa, coinvolgendo diversi plessi scolastici.

La maratona sarà aperta all’intera cittadinanza e potranno prendervi parte sia atleti, sia semplici appassionati che vogliano contribuire ad una buona causa mantenendosi in forma, lasciando una semplice donazione liberale. L’intento è quello di creare aggregazione focalizzando l’attenzione su temi come lo sport e la disabilità, il benessere psicofisico e la solidarietà.

Durante la giornata sarà disponibile una corsia per compiere una nuotata in compagnia anche di bambini e ragazzi che partecipano alle attività del progetto, per ribadire che “lo Sport è di tutti e per tutti” e che in presenza di strutture attrezzate e istruttori qualificati è possibile per chiunque praticare un’attività sportiva. A rafforzare il messaggio sono state programmate una serie di attività integrative come la possibilità per bambini di provare la pratica della canoa grazie all’associazione CKV Asd, mentre alle 12:00 sarà prevista la cerimonia di donazione di un defibrillatore a all’associazione Asd Arcieri Kentron Dard, grazie alla collaborazione dell’Associazione Roberto Pardini Onlus.

Ricordiamo che partirà proprio sabato mattina 8 febbraio il primo allenamento all’interno del palazzetto di Camaiore della squadra “Sea Wolf” di wheelchair hockey, presieduta da Francesca Benedetti, creata dalla sezione UILDM Versilia. Durante la giornata saranno presenti volontari delle associazioni coinvolte nel Progetto Fiore di Loto per spiegare le diverse attività, i corsi delle diverse discipline sportive. Giornate come quella dell’8 febbraio vogliono affermare con determinazione come lo sport oggi rappresenti un potente strumento di inclusione sociale e di educazione, oltre a contribuire al miglioramento psico fisico delle persone.

Per info e contatti: Segreteria Piscina Comunale Camaiore 0584 984193