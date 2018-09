Mara Carfagna Fi) devolve la sua indennità a favore della Casa delle Donne di Viareggio

VIAREGGIO – Alla Casa delle Donne di Viareggio la mensilità di settembre ricevuta come indennità da vicepresidente della Camera dei Deputati: l’Onorevole di Forza Italia Mara Carfagna, già Ministro per le pari opportunità del Governo Berlusconi, ha scelto l’associazione versiliese – titolare dell’unico Centro anti violenza del territorio, “L’Una per l’Altra” – come beneficiaria dell’aiuto economico destinato, mese per mese, a sostenere realtà del volontariato impegnate nella tutela delle donne, dei minori, della famiglia e dei disabili.

Un percorso iniziato ad aprile, quando la collega parlamentare Deborah Bergamini aveva incontrato le referenti della Casa raccogliendo le loro preoccupazioni e incertezze: «Queste persone – ha ricordato Bergamini – sono i motori potenti e silenziosi di un progetto sociale preziosissimo, fatto di assistenza, protezione e prevenzione e strutturato sulla partecipazione, l’inclusione attiva e la cultura accessibile: un simbolo di libertà che tutti noi abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare».

Da qui la segnalazione alla vicepresidente Carfagna, i contatti intercorsi attraverso il coordinamento comunale di Viareggio di Forza Italia, fino alla telefonata che ha confermato la decisione di devolvere alla Casa delle Donne l’indennità mensile di ruolo: «E’ un piccolo gesto – ha sottolineato la deputata forzista – che spero sia utile a creare attenzione, oltre che dare un aiuto materiale. Le donne, i minori, la famiglia, i disabili, sono battaglie in cui credo da sempre: oggi, purtroppo, vengono combattute affidandosi quasi esclusivamente alle forze del volontariato. A loro, per quanto mi è possibile, voglio essere vicina in modo concreto».

Una vicinanza, quella con la Casa delle Donne di Viareggio, che le due parlamentari di Forza Italia intendono coltivare e promuovere: «Dal 2001 – concludono Carfagna e Bergamini – questa struttura ha accolto e sostenuto nel percorso di fuoriuscita dalla violenza oltre 1700 donne, grazie al lavoro delle operatrici volontarie. Per proseguire in questo delicato e inestimabile servizio, ha bisogno di serenità, stabilità e di tutto l’aiuto possibile: siamo a disposizione, per sostenerla, nei modi e nei nei modi e nei tempi che le amiche di Viareggio riterranno utile concordare insieme».