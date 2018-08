Maniglia (Lega) interviene sulla questione del ‘Paladini-Civitali’

LUCCA – Marcella Maniglia, segretario della Lega, interviene a gamba tesa sulla questione del ‘Paladini-Civitali’. «State tranquilli dice il sindaco [Menesini ndr] (mi viene in mente un altro che diceva “stai sereno” e che ora ha smesso di sorridere) e allo stesso tempo, incurante delle richieste dei genitori, non fornisce risposte. Sostiene che qualcuno stia polititicizzando la questione, ma a me sembra che sia lui che stia usando la politica per difendersi, se non peggio, per nascondersi. Ho mantenuto il silenzio finora circa la questione agibilità e non avrei voluto intervenire, se non fosse stato per i ripetuti riferimenti del sindaco di Capannori, alla Lega e ai suoi simpatizzanti. Come sindaco, sicuramente non ha responsabilità alcuna in questa vicenda, ma come Presidente della Provincia non può esimersi dal conoscere a menadito la condizione degli stabili che ospitano gli studenti, non può non calcolare i rischi che ne derivano dal metterli in dei moduli abitativi che sono il dramma dei terremotati (che altro non hanno e li porto nel cuore) ma che non sono i nostri studenti, i nostri figli, che un’alternativa la possono avere. Essendo stata indirettamente coinvolta, ho approfondito la questione e sviluppato molti dubbi e perplessità».

«Parliamo di sicurezza. Il certificato di prevenzione incendi è un attestato rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, il quale certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi e quindi ne deriva che certifichi la presenza dei requisiti antincendio di una struttura. Lo chiedo pubblicamente e non mediante esposto, quanti e quali istituti scolastici ne sono provvisti? Tengo a sottolineare, per i non addetti ai lavori, che ogni Dirigente scolastico è tenuto ad acquisirlo per legge.

In un momento così drammatico dopo la strage di Genova, mi sento di non lasciare al caso la questione sicurezza, affinché si possano prevenire i danni e vivere in maniera qualitativamente adeguata».

«Parliamo di numeri. Il Paladini e il Civitali hanno circa 500 studenti a testa, per un totale di 1000 ragazzi, i quali verranno integrati in parte all’interno del Carrara, in parte nei moduli abitativi (volgarmente chiamati container) posizionati nel giardino di quest’ultimo e tutti gli altri nei locali dell’ex ospedale Campo di Marte e in altri moduli situati nel parcheggio dello stesso, senza allaccio alle fogne, quindi con bagni chimici?!

Sempre per i non addetti ai lavori, i moduli abitativi hanno una scadenza temporale, sono a noleggio, per cui mi auguro che il detto ‘In Italia ciò che è provvisorio diventa perenne’ non sia applicato in questo frangente».

«Parliamo di soldi. Sono stati stanziati un milione e 370mila euro per il noleggio dei moduli abitativi e per per la loro messa in sicurezza e manutenzione. Con una cifra così alta, forse una nuova scuola poteva essere costruita o comunque potevano essere messi a norma molti degli edifici in disuso che sono presenti sul territorio lucchese».

«Queste e altre domande, saranno rivolte direttamente nelle sedi, nei modi e nei tempi più opportuni a chi ha il dovere di rispondere ai liberi cittadini. Sono state usate frasi forti, molto sceniche a mio avviso. Riporto quelle che mi hanno colpito maggiormente , con relativo commento.”Stiamo lavorando pancia a terra, anche nei giorni in cui tutti fanno festa. Chi fa festa? Molti di noi, che hanno la fortuna di avere un lavoro, lo svolgono regolarmente, senza scriverlo sui social o sui giornali. “Basta giocare con la pelle dei nostri ragazzi in nome della politica…basta, fate pena.” Chi è che sta tirando in ballo la politica? Se un genitore chiede una spiegazione più che legittima, solo perché in passato ha partecipato ad una campagna elettorale insieme alla Lega, non ha diritto di ricevere risposte e deve essere invitato a tacere? Viviamo in democrazia e le istituzioni hanno molti obblighi nei confronti dei cittadini che hanno dato loro fiducia, pertanto se fossi sindaco o presidente della provincia, vivendo di politica, non farei la vittima del sistema che rappresento».

Il segretario della Lega conclude: «Il 17 settembre inizieranno le scuole e i nostri ragazzi torneranno a fare quello che è il loro dovere e il nostro obiettivo, prepararsi ad essere degli adulti formati. Mi rendo disponibile, ad un mese esatto da tale data, a dare voce a tutti i genitori, insegnanti e studenti che non si sentono tutelati e quel giorno, se ogni edificio scolastico non avrà esibito il certificato di agibilità, ci ritroveremo a manifestare in nome di quello che è un sacrosanto diritto: la sicurezza»