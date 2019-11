Mammini e Pierotti: la nuova vita della Manifattura

LUCCA – La nuova vita della Manifattura risponderà anche all’esigenza, a più voci espressa dalla città, di nuovi parcheggi. Una volta approvata la variante per la porzione sud del complesso, che il Consiglio comunale adotterà martedì prossimo (26 novembre), il Comune di Lucca sarà in grado di accogliere eventuali sollecitazioni del privato per progetti di ristrutturazione e recupero che tengano conto, in primo luogo, degli interessi pubblici.

Con la variante al regolamento urbanistico la funzione a parcheggio è prevista, infatti, nel blocco ad ovest e soprattutto sarà possibile anche la realizzazione di un park multipiano: una scelta fatta anche per favorire l’investitore nel cercare soluzioni compatibili con le nuove destinazioni. Ma quando parliamo di nuovi parcheggi alla Manifattura dobbiamo essere coscienti che fare previsioni certe, oggi, non è possibile. Serietà vuole infatti che si attendano i riscontri delle indagini geologiche, degli studi statici, delle valutazioni archeologiche. Solo allora, quando il quadro sarà chiaro, potrà essere stimato il “fatidico” numero dei nuovi parcheggi che saranno a servizio sia della nuova identità della Manifattura, sia della città intera.

Un organismo vivace, calamita potente e ampio centro di lavoro, servizi e cultura che certo, per mantenersi in salute, dovrà dimostrarsi capace di affrontare le sfide dell’oggi con creatività e quel misurato garbo che le appartiene. Il maggior numero possibile di parcheggi sarà quindi obiettivo dell’amministrazione tanto più se l’identità urbana di Lucca va connotandosi per una qualità della vita determinata dalla superficie pedonale pro capite dei suoi abitanti, come ha evidenziato uno studio de Il Sole 24 ore. Un buon numero di stalli potrebbe infatti consentire anche la liberazione dalle auto di alcune strade e di alcune piazze del centro.