Maltempo: le operazioni della protezione civile

MASSAROSA – Interventi tempestivi stamani della protezione civile per risolvere alcune piccole problematiche emerse a causa del maltempo.

A Montigiano, a seguito di una segnalazione, gli operai comunali sono intervenuti per rimuovere alcune piante pericolanti e liberare la strada da alcuni detriti in via Cesarelle.

A Piano del Quercione invece è rimasta allagata per qualche tempo la via Sarzanese all’altezza di Campo Romano: le abbondanti pioggie non sono defluite correttamente nelle canale di scolo. In questo caso il Comune ha prima ripulito alcune griglie e sostemato dei ballini di protezione, quindi ha contattato Anas, ente a cui spetta la competenza della strada, per risolvere il disagio.

Piccole infiltrazioni infine dal tetto della scuola di Bozzano.