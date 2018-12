Maltempo: domande risarcimento danni, c’è tempo fino al 12 dicembre per le segnalazioni

PIETRASANTA – C’è tempo fino al 12 dicembre per segnalare ed inviare le richieste di contributo per i danni da maltempo subiti da private ed aziente in occasione dell’evento del 28, 29 e 30 ottobre scorso. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha infatti avviato, come già pubblicato anche sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it, la stima delle risorse per l’applicazione delle prime misure di sostegno.



Le domande di contributo sia da parte dei privati che da parte delle imprese, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 12 dicembre 2018, consegnandole a mano direttamente all’Ufficio Protocollo posto al piano terra del Municipio (piazza Matteotti, 29) o a mezzo PEC.



I modelli da utilizzare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta all’indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts